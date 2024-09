Mohamed Sissoko avoue avoir subi une dépression lorsqu’il était au PSG

Sissokostaud dans sa tête.

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2011 avec l’étiquette d’un joueur vedette, Mohamed Sissoko était reparti complètement dégoûté du football. Au micro de France Bleu, le milieu de terrain, passé par Liverpool ou encore la Juve, a avoué avoir subi une dépression lorsqu’il défendait les couleurs du club de la capitale sur la saison 2012-2013, en raison notamment d’un manque de temps de jeu dû à une blessure au genou qui l’aurait peu à peu fait sombrer.

« C’était dur, c’était usant. T’étais dans le noir, tu ne savais pas comment réagir et tu ne savais pas à qui parler. Donc tu te renfermais sur toi-même. Au final tu n’étais plus concentré sur ce que tu devais faire, en l’occurrence jouer au football. Petit à petit, tu rentres dans un rideau noir. Tu ne prends plus de plaisir à vivre ce qui est ta passion », a déploré « Momo ». Quelques années après son départ du club de la capitale, l’international malien (deux buts en 34 sélections) avait ensuite démarré un road trip international en passant par la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique et même Hong Kong.

Retrouver le plaisir de jouer au football, simplement.

