Comment Guardiola a dégoûté Gabriel Jesus et provoqué son départ

Pep Guardiola en prend pour son grade, cette semaine.

Après les déclarations de Bastian Schweinsteiger remettant en question son héritage dans le football allemand, Guardiola a reçu de nouvelles critiques de la part d’un autre joueur : Gabriel Jesus. Dans un podcast de l’ancien joueur Denilson, le buteur transféré à Arsenal à l’été 2022 (mais resté cinq ans et demi à Manchester City sous les ordres du coach catalan, qui l’avait fait venir) a raconté comment sont nées ses envies de départ de Manchester. Et tout a commencé avec sa non-titularisation pour un match de poules de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, en novembre 2021 : « Il y a eu un match de Ligue des champions contre le PSG à domicile et dans lequel il a mis (Oleksandr) Zinchenko comme faux 9 […] La veille, il ne l’avait même pas utilisé à l’entraînement, il m’avait mis comme attaquant… Zinchenko a même plaisanté avec moi en me disant qu’il s’était senti mal pour moi. »

<iframe loading="lazy" title="GABRIEL JESUS | Podcast Denílson Show #71" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/LMOmac7tti0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

« Deux heures avant le match, il y a eu causerie, l’équipe mange, se repose pendant 30 minutes et va au match. Je n’ai même pas mangé. Je suis allé directement dans ma chambre, j’ai pleuré et appelé ma mère pour lui dire : “Je veux partir”. […] Il a mis un arrière gauche à ma place. Je suis devenu fou. » Lors de ce fameux match face à Paname, Jesus était finalement entré en seconde période et avait permis aux Citizens de renverser le match (2-1, avec une passe décisive puis un but). « Le match suivant (contre Leipizig) je pensais jouer et je n’ai pas joué, continue-t-il. […] Il y avait beaucoup de choses comme ça avec lui (Guardiola) et ce n’était pas facile. C’était vraiment dur. C’est là que j’ai décidé que je ne voulais plus rester. Et j’ai décidé de partir. »

Finalement, Zinchenko et Jesus s’éclatent ensemble. Mais à Arsenal.

