L’Union saint-gilloise va voler plus vert

Décidément, l’Union saint-gilloise ne fait rien comme personne.

Cette fois-ci, pas de char à voile, pas de bus ni de train pour lutter contre le réchauffement climatique. Afin de souligner son soutien et son engagement dans la cause environnementale, l’Union saint-gilloise a décidé de prendre… l’avion ! Il y a évidemment une petite subtilité à tout cela, puisque le club belge a annoncé un partenariat avec la compagnie Brussels Airlines pour tous ses déplacements à l’étranger. L’objectif de cette collaboration est d’utiliser du carburant durable (SAF, Sustainable Aviation Fuel), qui permet de réduire de 80% les émissions de CO2, tandis que l’Union a précisé que désormais, l’ensemble de ses trajets internationaux serait à 100% fourni en SAF. Qualifié en Ligue Europa cette saison, le club du Plat Pays a en effet augmenté son empreinte carbone à mesure qu’il devait quitter le territoire national, pour affronter Toulouse, Liverpool ou LASK.

Union flies with sustainable fuel from @_FlyBrussels_. 🤝🌿 — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) November 28, 2023

C’est évidemment une première en Europe, mais cela pourrait ouvrir la voie à une vraie révolution dans le monde du foot, et du sport en général, peu intéressé par les problématiques environnementales. Cette action s’inscrit dans le cadre du projet Union Inspires, qui fait office de politique RSE du club et qui vise à mettre en place une série de programmes sociaux et écologiques. Victor Pensis, directeur commercial du club, a évoqué sa fierté quant à l’implication du RUSG dans des démarches extrasportives. « Notre club est synonyme de lien avec notre communauté locale et de recherche constante de solutions durables et écologiques. »

On dit que l’union fait la force, mais l’Union montre surtout l’exemple.

