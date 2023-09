C’est plus clair comme ça.

Ce vendredi en conférence de presse, Luis Enrique s’est à nouveau exprimé sur les chants haineux et notamment homophobes qui ont émaillé la rencontre entre le PSG et l’OM (4-0) dimanche soir. L’entraîneur parisien avait déjà déclaré après le match « qu’il n’avait rien entendu » . Face à la polémique, le technicien espagnol a cette fois clairement affiché son opinion : « Je sais que c’est un sujet qui suscite de la controverse. La seule chose que je veux dire, c’est que le club, la direction sportive, le staff et l’effectif sommes tous contre les discriminations en tout genre. »

Pour rappel, à la suite de chants insultants proférés – au pied de la tribune Auteuil – à l’encontre des Marseillais au coup de sifflet final, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani et Layvin Kurzawa sont convoqués par la commission de discipline de la LFP jeudi prochain.

Dans un autre genre, Dembélé et Kolo Muani pourraient aussi être convoqués par Didier Deschamps, ce jour-là.

