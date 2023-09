Le PSG et 4 de ses joueurs convoqués devant la commission de discipline

Un Classique qui laisse des traces.

Alors que l’OM tente de tourner la page de la claque reçue au Parc avec un nouveau coach, le PSG va, lui, devoir rendre des comptes devant la commission de discipline de la LFP. En effet, « saisie par les rapports du délégué du match et compte tenu de la nature des propos de certains supporters du Paris Saint-Germain et de certains de ses joueurs », cette dernière a convoqué le club, mais aussi Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani et Layvin Kurzawa le jeudi 5 octobre.

Pour rappel, des chants homophobes ont été repris par une large partie du Parc des Princes pendant de longues minutes pendant le match. De leur côté, les joueurs cités ont été filmés en train d’insulter les Marseillais au pied du virage Auteuil, après la rencontre.

4-0, et 4 suspendus ?

