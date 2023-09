Gennaro Gattuso prend les commandes de l’OM

Retour à la normale.

Une semaine après le départ de Marcelino, l’Olympique de Marseille tient son nouvel entraîneur : Gennaro Gattuso. L’Italien de 45 ans, libre depuis son départ de Valence en janvier dernier, s’est officiellement engagé avec l’OM ce mercredi, mettant ainsi fin à l’intérim de Pancho Abardonado.

L’Olympique de Marseille annonce la signature de 𝗚𝗲𝗻𝗻𝗮𝗿𝗼 𝗚𝗮𝘁𝘁𝘂𝘀𝗼 au poste d’entraîneur ✍️🔵⚪️ pic.twitter.com/ELdlFbBsWd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 27, 2023

« Je suis très heureux et fier de rejoindre l’Olympique de Marseille. Un club et un stade, l’Orange Vélodrome, dans lequel j’ai eu l’occasion d’évoluer en tant que joueur, célèbres dans toute l’Europe pour la passion et la ferveur qui s’en dégagent » a déclaré celui qui devient le deuxième entraîneur italien de l’OM, après Giuseppe Zilizzi en 1958.

Enfin quelqu’un pour aller le dire au local.

