Luis Enrique : « J’accepte les critiques que la défaite implique »

Luis Enrique fait amende honorable.

D’ordinaire taiseux et roi de la langue de bois face aux micros, Luis Enrique a reconnu sa faute, mercredi soir, après la défaite des siens face au FC Barcelone en quart de finale aller de Ligue des champions (2-3). « J’accepte les critiques que la défaite implique », a déclaré le coach espagnol du PSG, « C’est une défaite que nous n’aimons pas, le match a eu des bons moments, lors de la première mi-temps on a dominé, mais après leur premier but on a douté. »

« Nous avons changé en deuxième mi-temps, on a mieux pressé et on a changé le match, mais ils ont repris l’avantage », a repris Luis Enrique, perspicace, « Je pense qu’on a bien géré les émotions. Quand on concède un but et qu’on joue à domicile, ça fait douter, mais il faut s’habituer à ça, c’est banal ». Le coach a toutefois eu le mérite de vouloir protéger ses joueurs, notamment Kylian Mbappé : « Je suis satisfait de ce que j’ai vu, bien sûr il y a des choses à améliorer mais l’entraîneur est responsable, il ne faut pas parler de tel ou tel joueur. »

On peut quand même ouvrir le dossier Mbappé, non ?

