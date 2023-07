Lucas Hernandez taclé par des historiques du Bayern

Les langues se délient.

Pas forcément bien accueilli par les supporters du Paris Saint-Germain en raison de certaines déclarations passées, Lucas Hernàndez, dont le départ du Bayern Munich vient d’être officialisé, n’est pas des plus regrettés en Bavière. Son contrat avec le PSG signé, le défenseur en a profité pour dire au revoir à son ancien club et à ses fans dans un message en allemand publié sur Instagram tout droit sorti de Deepl, où il se dit notamment « fier d’avoir porté le maillot d’un des clubs les plus prestigieux du monde », le tout en demandant à ces derniers « de respecter sa décision, même si les adieux sont toujours difficiles ».

Seulement, cela ne passe pas pour certains historiques du club, notamment pour Mehmet Scholl, joueur qui a porté le maillot rouge et blanc entre 1992 et 2007 et qui lui a directement répondu par un simple « je ne crois pas un mot de ce que tu dis, salut ». Un tacle en écho avec celui de Lothar Matthaüs, qui jugeait dans une chronique accordée à Sky Sport que « le rapport qualité-prix n’est pas satisfaisant ». Pour rappel, l’international tricolore était arrivé en 2019 en Bavière pour un montant de 80 millions d’euros et malgré 10 titres remportés dont 1 Ligue des champions, le frère de Théo Hernandez laisse un passage mitigé au Bayern Munich, où freiné par des blessures, il n’a pu que disputer 107 matchs en 4 saisons.

Thank you, next.

