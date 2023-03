Lothar Matthäus se paye Sané et Gnabry

Ridiculiser les attaquants, c’est sa spécialité.

Brièvement dépassé par le Borussia Dortmund, le Bayern Munich s’est finalement réinstallé dans son fauteuil de leader en battant le VfB Stuttgart ce samedi (2-1). Malgré la victoire, Lothar Matthäus n’a pas été convaincu, surtout par les prestations de Serge Gnabry et Leroy Sané, entrés sur la pelouse peu après l’heure de jeu. « Je n’ai pas eu l’impression que Sané ou Gnabry voulaient se révolter et prouver à leur entraîneur qu’ils avaient envie de jouer. Je ne comprends pas ça », a-t-il dégoupillé après la rencontre sur le plateau de Sky Sports.

À trois jours du choc face au PSG à l’Allianz Arena, les deux ailiers ne sont pas flamboyants, et ça fait un moment que ça dure. « Ils ne sont pas aussi performants qu’ils devraient l’être, ils ne se donnent pas les moyens de réussir. C’est le sentiment que j’ai. Ils n’ont rien proposé et devraient réfléchir », a poursuivi le champion du monde et Ballon d’or 1990. À eux deux, ils n’ont inscrit que trois buts, pour une passe décisive, depuis la fin de la Coupe du monde.

Ils sont restés au Qatar.

Galtier confirme le forfait de Neymar à Munich