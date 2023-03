Le Bayern s'impose à Stuttgart et reprend sa place de leader

Stuttgart 1-2 Bayern

Buts : Perea (88e) pour Stuttgart // De Ligt (39e) et Choupo-Moting (62e) pour le Bayern

Le BvB n’aura été leader que 24 heures.

Huit jours après une défaite surprise à Gladbach, le Bayern s’est remis la tête à l’endroit en contrôlant Stuttgart à la Mercedes-Benz Arena ce samedi (1-2). Les Bavarois réalisent une grosse entame de match, acculent leurs hôtes dans leur camp, mais butent à plusieurs reprises sur un Bredlow des grands soirs. En face, la confiance monte au fil des minutes, les locaux se créent plusieurs situations et sont même tout proches d’ouvrir la marque à la suite d’un corner, mais De Ligt sort un sauvetage exceptionnel sur sa ligne (37e). Trois minutes plus tard, le défenseur néerlandais se montre décisif de l’autre côté du terrain, en envoyant une mine de l’extérieur de la surface, qui trompe le portier adverse (0-1, 39e).

Après la pause, le Bayern reprend sa marche en avant : au terme d’un remarquable mouvement collectif, Müller sert Choupo-Moting, qui remporte son duel avec Bredlow (0-2, 63e). Un but qui permet à Nagelsmann de faire tourner son effectif en vue du match contre le PSG dans quatre jours, et notamment d’offrir trente minutes de jeu à Sadio Mané. Alors que les Bavarois récitent leurs gammes en attendant tranquillement la fin de match, Perea réduit l’écart d’une tête imparable (1-2, 88e). Un but trop tardif néanmoins et un précieux succès pour le Bayern qui permet aux gars de Nagelsmann de repasser en tête de la Bundesliga, à égalité de points avec Dortmund, tandis que Stuttgart reste seizième.

Le PSG est prévenu : il va falloir être grandiose pour retourner les débats.

Stuttgart (4-3-3) : Bredlow – Anton, Mavropános, Zagadou (Nartey, 85e), Ito – Endō, Karazor (Millot, 85e), Haraguchi – Gil Dias (Coulibaly, 46e), Silas (Perea, 74e), Führich (Tomás, 74e). Entraîneur : Bruno Labbadia.

Bayern (4-2-3-1) : Sommer – Stanišić , Upamecano, De Ligt, Davies – Goretzka (Gravenberch, 82e), Kimmich – Coman (Gnabry, 63e), Müller (Pavard, 82e), Musiala (Sané, 63e) – Choupo-Moting (Mané, 63e). Entraîneur : Julian Nagelsmann.

