Liverpool viendra à Toulouse sans Van Dijk

Que la fête commence !

Toulouse s’apprête à vivre une grande soirée ce jeudi avec la réception de Liverpool au Stadium. Avec trois victoires en poche, les Reds sont largement en tête du groupe E et pourraient d’ores et déjà se qualifier pour la suite de la compétition en cas de succès, alors que les Violets doivent absolument ne pas perdre pour continuer de croire à la qualification. Pour autant, Jürgen Klopp ne disposera pas de son groupe au complet puisqu’il devra notamment se passer de son pilier défensif, Virgil van Dijk, ainsi que du milieu Ryan Gravenberch.

Lui-même malade, Klopp s’est présenté en conférence de presse ce mercredi, laissant penser qu’il pourrait aligner une équipe bis. « Comme il y a beaucoup de matchs, il est impossible de toujours aligner la même équipe. On a donc fait des changements, avec toujours l’idée de jouer notre football. On a toujours voulu être prêts à chaque match, et je trouve qu’on a progressé dans cette compétition. Est-ce qu’il y aura beaucoup de changements jeudi ? Il faudra venir nous voir jouer pour le savoir… », a-t-il soufflé tout sourire. « Luis a décidé de ne pas rentrer en Colombie, la semaine dernière. Il est à l’entraînement, là où il se sent bien. Il veut être avec nous et on ne peut que l’entourer », a affirmé le technicien allemand à propos des soucis personnels de Luis Diaz, dont le père a été enlevé en Colombie. Autre info : ce ne sera pas Alisson dans les buts des Reds, mais son remplaçant, Caoimhin Kelleher.

C’est peut-être l’heure de gloire des attaquants toulousains !