Lionel Messi s’embrouille avec Jamie Carragher

Première info : Lionel Messi n’aime pas qu’on le critique.

Approché par Kate Abdo, animatrice de l’émission CBS Sports Golazo, pour y participer en tant que consultant le temps d’une soirée ce mercredi – alors que l’émission était exceptionnellement délocalisée à Miami où il évolue –, Lionel Messi a refusé l’offre. La raison ? La présence de Jamie Carragher dans l’équipe. L’Argentin a signifié qu’il ne participerait à « aucune émission de télévision dont Jamie Carragher fait partie », et cette rancune viendrait de critiques émises à son encontre par l’ancien joueur de Liverpool en janvier 2022.

Sur le plateau, Carragher est revenu sur ses déclarations de l’époque, alors que Messi avait rejoint le PSG quelques mois auparavant : « J’ai émis une petite critique à l’encontre de Cristiano Ronaldo plus tôt dans la saison, car je ne pensais pas que c’était une bonne signature pour Manchester United. J’ai alors comparé sa situation à celle de Lionel Messi, en disant que Messi non plus n’était pas une bonne signature pour le PSG. » Jamie Carragher a précisé qu’à la suite de ces propos, Messi lui avait envoyé un message pour le traiter « d’âne ».

C’est toujours moins douloureux que de se faire traiter d’Anne dans La Flamme.

