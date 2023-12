Zaïre-Emery plus précoce que Benzema et Mbappé en Ligue des champions !

Déjà le patron.

Warren Zaïre-Emery collectionne les records de précocité depuis quelques mois. Le milieu de terrain du PSG en a ajouté un nouveau à son tableau de chasse mercredi : en marquant face au Borussia Dortmund, il est devenu le plus jeune buteur français en Ligue des champions, à 17 ans et 280 jours. WZE grille ainsi la politesse à Karim Benzema, qui avait ouvert son compteur européen à 17 ans et 352 jours. Un peu lent au démarrage, Kylian Mbappé, lui, avait inscrit son premier but après ses 18 ans.

17 – Plus jeunes buteurs 🇫🇷 en Ligue des Champions : 🥇 Warren Zaïre-Emery ce soir (17 ans et 280 jours) 🥈 Karim Benzema en décembre 2005 (17a 352j) 🥉 Kylian Mbappé en février 2017 (18a 63j) Espoir. #BVBPSG pic.twitter.com/LVXiKw3veP — OptaJean (@OptaJean) December 13, 2023

Point faible : trop fort.