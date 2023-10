Warren Zaïre-Emery a battu un record contre Newcastle

Un maigre lot de consolation.

Lourdement défaits (4-1) mercredi soir sur la pelouse de Newcastle, le PSG et son entraîneur Luis Enrique ont dépoussiéré certains tristes records du club en Ligue des champions ces dernières années. Mais Warren Zaïre-Emery a réussi à battre un record plus agréable à détenir : celui du plus jeune Français passeur décisif en Ligue des champions (pour Lucas Hernández, à la 56e minute).

17&210 – À 17 ans et 210 jours, Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune joueur à délivrer une assist en C1 avec Paris et le plus jeune dans la compétition depuis Jude Bellingham en octobre 2020 (17 ans et 121 jours avec Dortmund v Zenith St Petersbourg). Lumière. #NEWPSG #UCL pic.twitter.com/jZbgi1TsOB — OptaJean (@OptaJean) October 4, 2023

À 17 ans et 210 jours : aucun Français ne fait mieux que lui depuis que la compétition existe sous ce format (1992-1993). Le capitaine de l’équipe de France Espoirs ne cesse d’étonner par sa précocité, et a probablement été le meilleur Parisien sur la pelouse.

Un patron qui n’a même pas le droit de voter.

