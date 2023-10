Avant son but, Elye Wahi devait sortir

Le coup de bol.

Ce mardi soir en Ligue des champions contre le PSV, Elye Wahi a inscrit un petit bijou, cinq minutes après l’heure de jeu, pour permettre à Lens de prendre un point (1-1) et de boucler sa phase de poules aller avec cinq unités. Pour autant, deux minutes avant d’inscrire cette réalisation (sur le centre d’un Przemysław Frankowski avec qui il se sent « connecté »), Wahi aurait dû céder sa place.

Juste après l’heure de jeu, son numéro est apparu sur le tableau d’affichage, il s’est dirigé vers le banc… Et finalement, Wesley Saïd lui a dit de rester sur le terrain, et c’est Florian Sotoca qui a tapé dans la main de l’attaquant formé au Stade rennais (63e). Un tournant du match sur lequel Wahi (finalement buteur à la 65e et remplacé à la 72e) est revenu, au micro de Canal+ : « Comme le coach (Franck Haise) me l’a dit après le match, au début je devais sortir, mais il a eu ce déclic qui a fait que je suis resté un peu sur le terrain. C’est un moment assez sympa. Le principal est là. »

Franck Haise a vraiment tout pour lui.

