C1 féminine : l'OL affrontera Benfica, le PSG pioche Häcken

Vers une demi-finale 100% française ?

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions féminine a eu lieu ce mardi. Premières de leur groupe, les Lyonnaises affronteront le Benfica Lisbonne, qui a terminé derrière le Barça et devant l’Eintracht Francfort lors de la phase de poules. Le Paris Saint-Germain, lui aussi tête de série, affrontera les Suédoises du BK Häcken. Un adversaire qui avait éliminé le Paris FC lors du tour précédent, en restant même invaincu face au club de la capitale (1-2 au stade Charléty, 0-0 à Göteborg). Dans les deux autres quarts de finale, Chelsea a pioché l’Ajax Amsterdam, tandis que le Barça jouera les Norvégiennes du SK Brann.

Les quarts de finale allers auront lieu le 19 et le 20 mars prochain, les retours le 26 et le 27 mars. Le futur programme des demi-finales est lui aussi connu : l’OL et le PSG se retrouvent dans la même partie de tableau, et pourraient donc s’affronter dans le dernier carré. L’autre affiche opposera les vainqueurs de Chelsea-Ajax et de Barça-Brann.

Le trophée doit revenir en France après avoir passé un an en Catalogne, ce n’est pas possible autrement.

