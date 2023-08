En plein conflit avec ses ultras, le FC Nantes expulse de la Beaujoire le matériel de la Brigade Loire

Au FC Nantes, la paix n’existe pas.

« M. David Amaré (nouveau directeur sûreté et sécurité du club) a unilatéralement décidé, au nom du FC Nantes, que le matériel d’animation de la Brigade Loire était désormais tout simplement interdit de stade jusqu’à nouvel ordre, aussi bien à domicile qu’à l’extérieur », écrivait la semaine passée la Brigade Loire, dans un communiqué expliquant son conflit avec M. Amaré. Avant la réception de l’OM ce vendredi, France Bleu Loire Océan dévoile que le principal groupe ultras nantais a reçu un mail de ce même David Amaré, validé par la présidence, qui ne va pas calmer la guerre entre les deux parties.

« Les comportements délictuels de votre groupe doivent cesser […]. Nous nous trouvons contraints de prendre des mesures immédiates à l’encontre de votre groupe, est-il écrit dans ce courrier relayé par France Bleu et Ouest-France. Ainsi, par mesure de sécurité, j’ai fait retirer le matériel suivant en bas de la tribune Loire : les poteaux et enceintes, la nacelle servant à votre capo, la structure métallique servant à accrocher la bâche au nom de votre groupe. » Accusant la BL d’enfreindre le règlement intérieur du stade (notamment à l’occasion de la rencontre face à l’AS Monaco le week-end dernier), par exemple avec l’usage de fumigènes, David Amaré veut mener la vie dure à la BL. « Je ne vais pas me risquer à commenter, a réagi l’entraîneur Pierre Aristouy en conférence de presse. C’est un stade magnifique, j’espère qu’il restera aussi bouillant, avec ce groupe de supporters dont on parle, et avec tout le stade. »