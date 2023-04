Les tarifs délirants imposés par certains clubs de Premier League aux enfants mascottes

Une pratique qui existe même dans les divisions inférieures.

Le Sun nous apprend ce dimanche, dans une vidéo interactive, qu’être un enfant mascotte en Premier League peut parfois coûter la peau des fesses, contrairement à ce qui se fait en France, où le tout-gratuit existe encore. En effet, si des clubs comme Arsenal, Chelsea, Liverpool, les deux Manchester et Newcastle laissent les gamins vivre leur rêve pour peanuts, ce n’est pas le cas d’Aston Villa, de Bournemouth, de Brighton, de Crystal Palace, d’Everton, de Leeds, de Leicester, de Tottenham, de West Ham, de Wolverhampton et du champion incontesté dans la catégorie des maîtres pigeonniers, Nottingham Forest.

Arsenal 👏 Nottingham Forest 🤯 The TRUE cost of being a mascot at your favourite Prem club! 👀 pic.twitter.com/fqdVC1ogE3 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 23, 2023

En effet, moyennant une somme délirante, comprise entre 770 et 870 euros selon le joueur, il est possible de faire un bout de chemin sur la pelouse en compagnie de Neco Williams, Remo Freuler, Keylor Navas ou encore de l’immense Dédé Ayew, lorsque celui-ci a la chance d’être titulaire. Les Toffees et les Hammers ne sont pas en reste non plus, avec des tarifs avoisinant les 800 euros à chaque fois.

Une bonne manière de renforcer son budget pour le Championship.

