CIES : 5 joueurs valorisés à plus de 200 millions d’euros

Manchester City et le Real Madrid peuvent sourire.

Car d’après l’Observatoire du sport CIES et son classement mettant en avant les plus grosses valeurs marchandes des joueurs de football, les deux clubs disposent des cinq joueurs les plus chers du monde : Jude Bellingham (premier, 280 millions d’euros), Vinícius Junior (troisième, 240) et Rodrygo (quatrième, 220) pour l’entité espagnole, Erling Haaland (deuxième, 255) et Phil Foden (cinquième, 204) pour les Anglais.

Par ailleurs, personne d’autre ne dépasse les 200 millions d’euros. Côté français, Eduardo Camavinga monte à 112 millions d’euros alors que Warren Zaïre-Emery (22e) le suit avec 108 millions d’euros et présente la meilleure cote de l’effectif 2023-2024 du Paris Saint-Germain. Au sein du PSG, justement, Gonçalo Ramos (85 millions d’euros) et Vitinha (69 millions d’euros) se placent juste derrière (tandis que Xavi Simons, lui, atteint les 112 millions).

Pas de changement sur le podium par rapport à janvier 2024, donc.

