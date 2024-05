Droits TV de la Ligue 1 : Les négociations avec beIN Sports bloquées

Toujours pas d’avancée, même pire !

Même si elle inquiète les entraîneurs du championnat de France et les dirigeants de clubs, l’histoire des droits télé de la Ligue 1 n’évolue pas dans le bon sens. D’après les informations du Parisien, les négociations avec beIN Sports seraient en effet bloquées. Pourtant, la chaîne qatarie était présentée comme un bon candidat. Sauf qu’elle devait « s’associer » et trouver un terrain d’entente avec Canal Plus, qui lui aurait récemment annoncé qu’un deal ne l’intéressait finalement pas.

Autre problème : Canal ne voudrait pas de ces droits TV, tout simplement, et ne discuterait donc pas avec la Ligue. Dans ce contexte, tout semble bloqué. Reste alors l’option de la création d’une chaîne 100% Ligue 1 grâce à des contributions de fournisseurs d’accès Internet (SFR, Bouygues ou encore Orange par exemple). Mais cette solution serait vraisemblablement beaucoup, beaucoup moins rentable.

Pas sûr que le départ de Kylian Mbappé arrange la situation…

Le Barça change d’ère avec Hansi Flick