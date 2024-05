Le Groenland demande officiellement à rejoindre la CONCACAF

Bientôt un Groenland – États-Unis en Gold Cup ?

Sur son compte Facebook, la fédération groenlandaise de football, Kalaallit Arsaattartut Kattuffiat (KAK), a annoncé son intention ferme et officielle de devenir le 42e membre de la CONCAFAF : « Le Groenland fait un pas historique sur la scène internationale de football en postulant officiellement à l’adhésion à la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes. » La volonté du Groenland, dont la candidature est soutenue par les fédérations danoise et islandaise, ne date pas d’aujourd’hui. Déjà en 2022, la KAK avait débuté le processus, abandonnant l’idée d’intégrer un jour l’UEFA, qui ne l’a jamais reconnue.

« Cette initiative reflète notre volonté de développer et de promouvoir le football dans notre pays. En devenant membre de la CONCACAF, nous aurons la possibilité de participer à des tournois internationaux et d’échanger des expériences avec d’autres nations, ce qui sera inestimable pour notre sport et notre société », a annoncé Kenneth Kleist, le président de la KAK. Sur Instagram, l’actuel sélectionneur Morten Rutkjær, s’est lui aussi réjoui de cette annonce, après « quatre années de travail fantastique pour placer le Groenland sur la carte du football mondial ». « Le rêve du football est devenu réalité !!! C’est un grand pas en avant pour le football au Groenland, j’en suis très fier ! » a-t-il écrit.

https://www.instagram.com/p/C7hetygCFKX/

