Les Pays-Bas sautent la Grèce sur la ligne

Grèce 0-1 Pays-Bas

But : Van Dijk (93e, SP)

Oranje ! Ô désespoir !

Sans convaincre, les Pays-Bas arrachent trois points sur la pelouse de la Grèce ce lundi grâce à un pénalty de Virgil van Dijk dans les arrêts de jeu (1-0). Long à se dessiner, ce précieux succès permet aux hommes de Ronald Koeman de s’emparer de la deuxième place de ce groupe B aux dépens de leurs hôtes du soir. Les Oranje n’ont désormais plus qu’à finir le travail contre l’Irlande et Gibraltar lors de la prochaine trêve pour s’assurer d’aller faire un tour en Allemagne l’été prochain.

Pourtant, les Néerlandais auraient pu se mettre à l’abri bien plus tôt. La faute à la sublime détente d’Odysséas Vlachodímos sur un premier pénalty, gratté par le défenseur de Liverpool, mais frappé par Wout Weghorst (28e). À elle seule, cette action résume la première mi-temps vécue par les Oranje, et de Steven Bergwijn (45e), tombés sur l’impérial portier grec. La pause ne refroidit d’ailleurs pas les gants du gardien de Nottingham, à nouveau impeccable devant l’ailier de l’Ajax (48e). Résultat, la Grèce s’enhardit et Fótis Ioannídis vient trouver le petit filet extérieur de Bart Verbruggen (51e). Tombée dans un faux rythme ensuite, la partie ne s’emballe que dans les derniers instants quand Denzel Dumfries se fait ceinturer dans la surface. Cette fois, van Dijk s’y colle et balance ce deuxième pénalty au fond (0-1, 93e).

Preuve que l’on n’est jamais mieux servi que par soi-même.

Grèce (4-3-3) : Vlachodimos – Rota, Mavropanos, Retsos, Koulierákis (Siopis, 60e) – Bakasetas (Foúntas, 60e), Kourbelis (Bouchalákis, 60e), Mantalos (Pavlídis, 81e) – Masouras (Giakoumákis, 77e), Ioannidis, Tsimikas. Entraîneur : Gustavo Poyet.

Pays-Bas (4-2-3-1) : Verbruggen – Geertruida (Malen, 46e), van Dijk, Aké, Hartman (van de Ven, 74e) – Wieffer (De Roon, 81e), Reijnders – Dumfries, Simons (Veerman, 62e), Bergwijn – Waghorst (Brobbey, 62e). Entraîneur : Ronald Koeman.

Gibraltar 0-4 Irlande

Buts : Ferguson (8e), Johnston (28e), Doherty (61e) et Robinson (80e)

Pronostic Grèce Pays-Bas : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de l'Euro 2024