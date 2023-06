Les Corinthians sanctionnés pour des chants homophobes

Les mêmes sanctions en France, pour voir ?

Le Brésil prend des décisions fortes pour lutter contre l’homophobie. L’AFP rapporte que les Corinthians ont été sanctionnés ce mercredi d’un huis clos, lors d’un prochain match à domicile, en raison de chants homophobes entendus en tribunes lors de la rencontre contre São Paulo (1-1), le 14 mai dernier. Durant le derby, vers la 62e minute de jeu, les supporters locaux avaient entonné des chants à l’encontre des Paulistas en les qualifiant de « bichas », terme insultant visant les homosexuels. L’arbitre avait décidé d’arrêter le match durant quatre minutes pour faire un rapport, servant de preuve pour le Tribunal supérieur de justice sportive (STJD). Onã Rudá, qui dirige le collectif de supporters LGBTI Canarinhos, a commenté cette décision auprès de l’AFP : « Même s’il reste beaucoup à faire pour vaincre l’homophobie […] il s’agit d’une mesure historique, si on prend en compte le côté symbolique et l’importance d’une équipe aussi populaire que les Corinthians. »

🚨ATENÇÃO: Corinthians é punido com um jogo sem torcida por cânticos homofóbicos contra a torcida do São Paulo. Sendo assim, o time deixará de ganhar R$ 2 milhões pelo fato de que não haverá venda de ingressos. pic.twitter.com/BYS76igL8R — CHOQUEI (@choquei) June 15, 2023

Cette décision s’inscrit dans le durcissement de la fédération brésilienne vis-à-vis de l’homophobie, du racisme et de la xénophobie, depuis février. Le règlement précise que de lourdes amendes et des pertes de points seront infligées au club. Le club fera appel de la sanction, mais si elle est confirmée, le huis clos aura lieu contre le Red Bull Bragantino, le 2 juillet prochain. Les Corinthians sont très mal en point cette saison : les finances ne sont pas au beau fixe et l’équipe se trouve actuellement à une inquiétante 16e place en championnat, avec 9 points en 10 matchs. Le Timão a également échoué à passer les poules de la Copa Libertadores, se retrouvant reversé en Copa Sudamericana.

Bref, ça n’est pas la grosse ambiance en ce moment.

Le coach des Corinthians s’en va une semaine après son arrivée