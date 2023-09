Les Bleuets étalent le Danemark pour la première de Thierry Henry

France 4-1 Danemark

Buts : Lepenant (23e), Cherki (38e), Wahi (75e, 90e) pour les Bleuets // Kjelder (84e) pour les Danois

Titi et grands minots.

Thiery Henry a débuté son mandat de sélectionneur des Espoirs par une victoire nette sur le Danemark à Nancy (4-1). Les Scandinaves ont fait passer un gros frisson dans les travées de Marcel Picot sur un corner en trouvant la barre. Il a ensuite fallu une parade miraculeuse de Guillaume Restes devant Thomas Kristensen pour conserver le score (8e). Les Bleuets ont répondu graduellement : la tête piquée de Chrislain Matsima a manqué de puissance (12e) et le ballon a été enlevé in extremis à Arnaud Kalimuendo (13e), avant que l’attaquant rennais enrhume son vis-à-vis d’un crochet intérieur dévastateur et bute sur Andreas Jungdal (14e). Johann Lepenant a concrétisé ce temps fort par une jolie frappe enveloppée, qui a fini sa course au ras du montant (1-0, 23e). Les Bleuets ont continué d’appuyer : mis sur orbite par la superbe déviation de Rayan Cherki, Bradley Barcola a allumé un pétard, éteint par le gardien (35e).

Mathias Kvistgaarden a failli refroidir tout le monde en filant dans le dos de Quentin Merlin, mais il a piqué son ballon juste à côté de la cage (36e). L’un des tournants du match puisque dans la foulée, Cherki, sur son pied droit, a placé le ballon dans le petit filet (2-0, 38e). Jungdal a continué son show en repoussant les tentatives de Malo Gusto (44e), Kalimuendo (45e), Cherki (45e) ou Elye Wahi (65e). La nouvelle recrue lensoise a cependant fini par sanctionner une perte de balle d’une superbe demi-volée (3-0, 75e). Christian Kjelder a piégé la défense bleue pour réduire le score (3-1, 84e), mais Wahi a fait se lever une dernière fois les travées de Picot (4-1, 90e), et les Bleuets partiront en Slovénie, où ils joueront lundi, avec une bonne dose de confiance.

Ça part de là.

France (4-3-3) : Restes – Merlin, Lukeba (Esteve, 74e), Matsima (Yoro, 73e), Gusto (Baldé, 64e) – Lepenant (Diarra, 64e), Ugochukwu (Agoumé, 64e), Zaïre-Emery (Odobert, 73e) – Kalimuendo (Mara, 46e), Cherki (Akliouche, 46e), Barcola (Wahi, 46e). Sélectionneur : Thierry Henry.

Danemark (4-3-3) : Jungdal – Jelert (Gaaei, 61e), T. Kristensen (Hey, 83e), Provstgaard, Kristiansen (Adelgaard, 46e) – Bøving (Fraulo, 61e), Chukwuani (Clem, 72e), Kjaergaard (Kruse, 83e) – Kvistgaarden (Kjelder, 62e), Daramy (Lind, 72e), Osula. Sélectionneur : Steffen Højer.

Blessé, Andy Diouf quitte le rassemblement des Bleuets