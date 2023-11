Les autorités colombiennes acceptent les conditions des ravisseurs du père de Luis Díaz

Tout ce qu’on veut, c’est qu’il soit à la maison.

Le dossier Luis Manuel Díaz semble se rapprocher d’une issue positive. L’Armée de libération nationale (ELN), qui a enlevé le père du joueur de Liverpool le 28 octobre, avait demandé le retrait des forces de l’ordre mobilisées pour le retrouver afin de le relâcher. Une condition acceptée par les autorités locales, qui ont reculé, et espèrent maintenant un dénouement rapide. « La libération doit avoir lieu aujourd’hui (ce mardi), non pas parce qu’ils l’ont dit, mais parce que le dernier prétexte était qu’il y avait un déploiement militaire qui entravait le processus de libération. Il n’y a plus aucune excuse, on espère que ça se fasse aujourd’hui », a insisté Otty Patiño, le négociateur en chef du gouvernement, auprès de Blu Radio. « Toutes les conditions et garanties ont été fournies à l’ELN pour permettre le retour à la liberté de l’homme sans conditions ni excuses, et mettre ainsi fin à ce triste épisode », a assuré le colonel Giovanni Montañez Acosta.

#Colombia | "Ya están dadas todas las condiciones y las garantías": coronel Giovanni Montañez Acosta, director del Gaula de las Fuerzas Militares sobre el proceso de liberación del papá de Luis Díaz. Ampliación https://t.co/7e7seSk0S3 pic.twitter.com/vk38pMoDMj — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) November 7, 2023

Liberté, j’écris ton nom.