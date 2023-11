Le Real Madrid se balade à Cadix

Cadix 0-3 Real Madrid

Buts : Rodrygo (14e et 64e) et Bellingham (74e) pour les Merengues

En déplacement au Nuevo Mirandilla ce dimanche soir, le Real Madrid a plié Cadix (0-3). Pour prendre la tête de la Liga, en attendant le match de Gérone face à l’Athletic Club lundi.

Privés de Vinícius Júnior, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Kepa Arrizabalaga, blessés, mais aidés par le retour de Jude Bellingham, les Merengues se sont mis dans les meilleures dispositions en ouvrant le score au quart d’heure. Excentré à gauche de la surface, Rodrygo est en effet parvenu à éliminer quatre adversaires sur deux crochets, avant d’enrouler son ballon à l’opposée (0-1, 14e). Pas grand chose à signaler ensuite – la faute à de nombreuses fautes – hormis une frappe lointaine de Roger Martí, claquée par Andriy Lunin (43e).

Guère plus emballant que le premier, le second acte a surtout vu le Real Madrid faire le break, de nouveau avec Rodrygo. Trouvé par Luka Modrić sur une longue contre-attaque, le Brésilien est entré plein axe, pour contourner Fali et placer son ballon sur sa droite (0-2, 64e). Rodrygo buteur, puis passeur, au moment de servir Bellingham, encore sur contre, et à la conclusion d’un tir croisé au sol (0-3, 74e). Une belle balade de fin de week-end et des débuts sous la tunique blanche pour le jeune Gonzalo García, entré dans les dernières minutes.

Cadix (4-2-3-1) : Ledesma (Gil, 79e) – Zaldúa (Ocampo, 79e), Fali, Chust (Alejo, 66e) , Javi Hernández – Alcaraz, Álex Fernández – Robert Navarro (Machís, 60e), Pires, Chris Ramos (Maxi Gómez, 66e) – Roger Martí. Entraîneur : Sergio Gonzàlez.

Real Madrid (4-3-3) : Lunin – Carvajal (Fran García, 88e) Nacho, Rüdiger, Mendy – Kroos, Valverde (Paz, 88e), Modrić (Ceballos, 70e) – Bellingham (Lucas Vázquez, 78e), Joselu, Rodrygo (Gonzalo García, 78e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Pronostic Cadiz Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga