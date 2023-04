Le Real Madrid assure à Cadix

Cadix 0-2 Real Madrid

Buts : Nacho (72e) et Asensio (76e) pour les Merengues

En déplacement au Nuevo Mirandilla ce samedi soir, le Real Madrid a pris son temps pour disposer de Cadix (0-2). En préparation du quart de finale retour de la Ligue des champions face à Chelsea.

Larges dominateurs, les Madrilènes ont pourtant subi la première situation de la partie. Un centre manqué d’Alfonso Espino, venu heurter le poteau droit de Thibaut Courtois (12e). La frayeur passée, la bande à Carlo Ancelotti entame alors ses offensives, et lance le show David Gil. Le gardien de but gaditan multiplie les parades, devant Marco Asensio venu en face à face (16e), puis en frappe croisée (18e). Karim Benzema, seul devant le but quasi-vide, trouve ensuite la barre (35e), avant que Rodrygo, au duel avec le même Gi, n’échoue à son tour (43e).

Le scénario ne change guère au retour des vestiaires, le Brésilien perdant de nouveau l’occasion de pousser le cuir au fond, gêné par Fali sur une action collective emmenée par Asensio et Federico Valverde (57e). La délivrance arrive finalement dans le secteur le moins attendu : les tentatives lointaines. À l’entrée de la surface, Nacho s’est en effet chargé d’un tir rasant, imparable pour Gil (0-1, 72e), suivi d’Asensio sur un plat du pied, dans le petit filet (0-2, 76e). Une victoire tardive, en deux temps.

Cadix (4-4-2) : Gil – Espino, Fali, Luis Hernández, Parra (Meré, 55e) – Sobrino (Álex Fernández, 70e), Rubén Alcaraz, Fede (Roger Martí, 70e), Bongonda – Ramos (Negredo, 78e), Sergi Guardiola (Alejo, 70e). Entraîneur : Sergio.

Real Ladrid (4-3-3) : Courtois – Vázquez (Camavinga, 67e), Militão, Rüdiger, Nacho – Valverde (Modrić, 80e), Tchouameni, Ceballos – Asensio, Benzema, Rodrygo (Hazard, 80e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Quel pouvoir avait vraiment Negreira ?