Pronostic Cadiz Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un Real amoindri en danger à Cadiz ?

Cadiz joue une nouvelle fois le maintien et s’en sort pour le moment assez bien avec une 16e place, avec 3 points d’avance et un match en moins sur le premier relégable. Mais cela fait 8 matchs que le Bateau Pirate n’a plus gagné en Liga, série aggravée avant la trêve face à Getafe (1-0). Du côté des absences, on ne recense qu’un seul joueur, l’ancien Troyen Kouamé (blessé). Sinon, Cadiz pourra compter sur le retour de suspension du crucial Ivan Alejo, de l’expérimenté Ruben Sobrino (3 buts, 2 passes décisives la saison dernière) et du défenseur Fali (11 apparitions cette saison). Des retours de blessure également a priori avec Brian Ocampo et Zaldua. Petites incertitudes concernant le portier titulaire Ledesma et du milieu de terrain José Mari. Les deux meilleurs buteurs de l’équipe sont l’international vénézuélien Darwin Machis et Chris Ramos, tous les deux à 3 réalisations chacun en Liga.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En cas de victoire lors de cette rencontre, le Real pourrait récupérer provisoirement le siège de leader, squatté par Girona. Actuellement 2es, les Madrilènes n’ont perdu qu’un seul match toutes compétitions confondues cette saison, contre l’Atletico (3-1). Avant la trêve internationale, ils ont collé une manita à la vaillante formation de Valence au Bernabéu (5-1). Cela se passe encore mieux en Ligue des Champions, puisque les Merengue ont obtenu 4 succès en 4 journées, et sont déjà qualifiés pour les 8es de finale. Mais la tâche s’annonce plus difficile ce dimanche, car l’effectif est touché par de nombreuses blessures. Le porter titulaire Courtois est toujours blessé (rupture des ligaments croisés), tout comme son remplaçant Kepa, ou encore le défenseur brésilien Militao et les deux internationaux français Camavinga et Tchouaméni. Même chose pour le très bon Vinicius Jr, qui s’est blessé durant la trêve avec le Brésil, rejoint par son compatriote Rodrygo qui est de son côté fortement incertain. Le jeune Arda Güler a rechuté et n’est toujours pas apte à disputer son premier match avec la maison blanche. Bellingham pourrait jouer, mais sera amoindri par une blessure à l’épaule qu’il traine depuis quelques semaines. On retrouvera malgré tout Joselu en attaque (5 buts, 2 passes décisives en Liga), devant Kroos et Modric notamment. Au vu de toutes les absences, une solide équipe de Cadiz à domicile (une seule défaite, contre le leader cette saison) peut largement tenir tête à un Réal très amoindri. Le match devrait être fermé puisque Cadix manque d’inspiration depuis quelques matchs, et Madrid sera privé de ses meilleurs éléments offensifs.

► Le pari « Cadix ne perd pas ou perd de 1 but d’écart » est coté à 1,50 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 200€ (300€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Score final : 0-0 » est coté à 11,50 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 2200€ (2300€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Cadiz – Real Madrid :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Cadiz Real Madrid détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le Real Madrid assure à Cadix