Le Rayo Vallecano tente une combinaison sur un penalty... et se rate

N’est pas le Barça qui veut.

Ce samedi après-midi, le Rayo Vallecano recevait Gérone dans son stade, pour le compte de la 26e journée de Liga. Tout se passait bien pour les locaux en première période, qui menaient 2-1 au tableau d’affichage, et ont même obtenu un penalty pour faire le break. Mais au moment de le frapper, Óscar Trejo tente une combinaison en décalant le ballon vers la droite pour son partenaire Isi Palazón, qui arrive au bout de sa course et manque totalement sa frappe.

El penalti de la temporada en Vallecas. 👋 Trejo & Isi Palazón#RayoGirona pic.twitter.com/h7BSTAckzQ — Jorge Gómez (@JorgeGmezprofe) March 18, 2023

Le Barça avait déjà tenté ce genre de connexion il y a quelques années, lorsque Messi avait fait mine de le tirer avant de faire la passe à Suárez, qui avait gagné son face-à-face avec le gardien adverse. Mais les Catalans, eux, avaient tenté l’expérience à dix minutes de la fin, avec deux buts d’avance. Ce qui n’est pas le cas du Rayo, qui a finalement vu Gérone revenir en seconde période et décrocher le point du match nul (2-2).

En voilà deux qui vont passer un mauvais quart d’heure auprès de leur entraîneur.

