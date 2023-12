Óscar Trejo dégomme la direction du Rayo

Défaite de famille.

Très remonté contre sa direction, et notamment son président Raúl Martín Presa pour diverses raisons, l’emblématique joueur du club, Óscar Trejo, a livré ses quatre vérités dans une interview au magazine Jot Down. L’ancien de Touliuse y dénonce l’atmosphère pesante qui règne autour du club.

En octobre dernier, L’Argentin avait décidé d’abandonner le brassard de capitaine en raison de ces mêmes désaccords, invoquant notamment les conditions de travail des employés du club, un sujet central de son entretien : « Pour moi, ce que fais le président avec les employés n’est pas correct. Je peux le dire en toute tranquillité, parce que la première personne à qui j’en ai parlé c’est Cobeño (directeur du football du Rayo, NDLR), et de là, j’ai pris ma décision. » Mais le milieu de terrain a abandonné sa croisade face au mutisme et à l’absence de réaction de son président, avec qui il n’a « plus aucune relation. »

Enfin, Tejo évoque la rebutante nomination de Carlos Santiso sur le banc de l’équipe féminine. En cause, la publication d’un fichier audio dans lequel Santiso incite son staff à violer une jeune femme en réunion, pour « renforcer l’esprit d’équipe » en 2017. Il était à l’époque entraîneur des U12 féminines du club madrilène et avait été licencié suite à cette affaire. Le retour du coach en janvier 2022, qui plus est à un poste plus élevé, ne passe pas auprès de Trejo, qui déclare même que « [sa] fille ne jouera jamais pour le Rayo. »

Une crainte affichée, assumée et légitime.

