En conflit avec la direction, Oscar Trejo abandonne le capitanat du Rayo Vallecano

Leader de lutte.

Mercredi à Cadiz, c’est Óscar Valentín qui a porté le brassard pour le Rayo Vallecano, une situation qui devrait se reproduire. L’ancien capitaine Oscar Trejo a en effet décidé d’abandonner cette responsabilité, la faute à des problèmes internes. Selon Onda Cero, l’Argentin serait en effet lassé de devoir se battre auprès de sa direction pour de meilleures conditions de travail pour tous les employés du Rayo, le tout sans être entendu.

Óscar Trejo anuncia en redes sociales que deja de ser capitán del Rayo Vallecano. 🗨 "Son muchísimos los motivos, pero el principal es no coincidir en la metodología ni en el trato a los trabajadores y aficionados". 📷 IG/oscar8trejo pic.twitter.com/0qvyO4QJQU — Relevo (@relevo) October 1, 2023

« Les raisons sont multiples, mais la principale est de ne pas me reconnaître dans la méthodologie ni le traitement envers les travailleurs et les supporters, les deux choses qui rendent ce club différent, a-t-il écrit dans une story Instagram, sans manquer de rappeler son attachement à un club dans lequel il dispute sa huitième saison en deux passages. Que personne n’en doute, dans mon nouveau rôle je continuerai d’appuyer, de défendre et surtout de prendre soin de ce que je considère être ma maison. »

Dix mois après, Radamel Falcao retrouve le chemin du but