Le Qatar lance un ultimatum à Manchester United

Après la pluie… toujours la pluie.

La compétition concernant le rachat de Manchester United se poursuit mais les deux bagarreurs que sont Ineos – le propriétaire de l’OGC Nice – et le Cheikh Jassim ben Hamad al-Thani perdent patience. Ce dernier a ainsi soumis une ultime offre au club, avoisinant les six milliards d’euros – en comptant le million injecté dans les infrastructures et l’argent qui renflouerait les caisses du club. De plus, selon L’Équipe, des sources proches du qatarien ont déclaré que la prochaine étape serait un désistement.

À prendre ou à laisser donc. La décision est attendue avant ce vendredi.

Sûrement une quinte flush dans les mains pour poser autant sur la table.

