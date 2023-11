Le Milan se fait surprendre à Lecce

US Lecce 2-2 AC Milan

Buts : Sansone (66e) et Banda (70e) pour les Salentini // Giroud (28e), Reijnders (35e) pour les Rossoneri

Expulsion : Giroud (90e+2) côté Milan

L’US Lecce, c’est pas le PSG.

Trois jours après son homérique succès face au PSG, le Milan est replongé dans ses travers. Devant au score pendant plus d’une heure, les hommes de Stefano Pioli ont subi une rimonta face à une fabuleuse équipe de Lecce, qui n’aura jamais baissé les bras. Un nul (2-2) qui a le goût d’une défaite pour les Milanais, décidément en galère en championnat puisqu’ils enchaînent un quatrième match sans victoire.

Un après-midi dans les Pouilles qui débutent sur une mauvaise note pour les Rossoneri. À peine le temps de se mettre en jambes que leur fuoriclasse Rafael Leão quitte la pelouse pour un claquage musculaire à la cuisse droite (10e). Mais pas de quoi abattre la bande de Giroud. Et c’est justement le Chambérien qui ouvre la marque. Après un une-deux avec Okafor, Hernández parvient à trouver son compatriote qui prend le dessus sur Baschirotto pour inscrire son septième pion de la saison en Serie A (0-1, 28e). Puis sur une transition rapide parfaitement amenée, Reijnders se joue des défenseurs adverses et conclut d’une frappe entre les jambes de Falcone (0-2, 35e).

Malgré le score, l’US Lecce ne s’avoue pas vaincue, mais les actions peinent à arriver. La solution va alors venir du banc. Sur un corner, Blin fait parler son jeu de tête et dévie le ballon, Sansone est là en embuscade et réduit la marque (1-2, 66e). Et ce n’est pas fini. Quatre minutes plus tard, sur un service de Sansone, Banda – auteur d’une prestation cinq étoiles – remporte cette fois-ci son duel face à Maignan et égalise (2-2, 70e). Dans le money time, d’une frappe aux 30 mètres, Piccoli trompe Magic Mike et fait exploser les siens (90e+3). Mais le but est finalement refusé pour une faute de l’attaquant sur Thiaw au départ de l’action. Le Milan s’en sort très très très bien.

Ne cherchez pas ailleurs, le match du week-end était au Stadio Via del Mare.

US Lecce (4-3-3) : Falcone – Dorgu, Baschirotto, Pongracic, Gendrey – Rafia (González, 57e), Ramadani, Kaba (Blin, 63e) – Banda (Venuti, 87e), Krstović (Piccoli, 63e), Strefezza (Sansone, 63e). Entraîneur : Roberto D’Aversa.

AC Milan (4-3-3) : Maignan – Hernández, Thiaw, Tomori, Calabria (Musah, 46e) – Reijnders, Krunić, Pobega (Florenzi, 70e) – Rafael Leão (Okafor, 10e), Giroud, Chukwueze (Jović, 79e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Nouvelle rechute pour Ibrahimovic. Fin de saison en vue ?