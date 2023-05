Le Los Angeles FC en finale de la Ligue des champions de la Concacaf

Champagne !

Le LAFC a validé son billet pour la finale de la Ligue des champions de la Concacaf. Les Noir et Or ont remporté le match retour 3-0 face au Philadelphia Union, dans la nuit de ce mardi à ce mercredi. À l’aller, les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul, (1-1). L’inévitable Denis Bouanga a une nouvelle fois marqué. Le Gabonais en est désormais à 6 buts en 6 matchs dans la compétition.

Champion en titre de MLS, les Californiens ont déjà atteint une fois la finale en 2020. Le club de Carlos Vela avait affronté les Tigres et s’étaient inclinés sur le score de 2-1, avec des buts d’Hugo Ayala et d’André-Pierre Gignac pour les mexicains et Diego Rossi pour le LAFC. Les deux équipes pourraient se retrouver en finale car le club de Monterrey a remporté l’aller, 2-1, face à Leon. Le match retour se joue ce mercredi.

Le LAFC, remportera-t-il la première couronne continentale de sa jeune histoire ?

