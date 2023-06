Le Havre enregistre un record

La rareté n’a pas de prix.

Depuis le 7 juin, le HAC a entamé sa campagne d’abonnements pour la saison prochaine, après sa belle campagne en Ligue 2, couronnée d’un titre de champion. Les Normands n’ont plus goûté à la Ligue 1 depuis la saison 2008-2009, et marquent donc leur retour dans l’élite. Les supporters l’ont bien compris et les 11 000 abonnements mis en vente ont été entièrement distribués, en seulement deux semaines. Record du club.

Pour remplir le stade Océane, 9000 places supplémentaires seront mises en vente chaque week-end pour le grand public.

Des cours d’envahissement de terrain seront également au programme.

Amir Richardson annonce son départ du Havre