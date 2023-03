Le gouvernement anglais réforme son éducation sportive

Enfin une bonne nouvelle.

Ce mercredi, le gouvernement anglais a promulgué un nouveau décret incitant les établissements scolaires à offrir une éducation sportive égale pour les garçons et les filles. Ainsi, chaque école devra désormais s’acquitter de deux heures de sport hebdomadaires, en partageant équitablement ce temps entre élèves des deux sexes.

How it started → How it's going 👏

Schools in England will be required to offer equal access to sports, including football, and deliver a minimum of two hours of physical education per week.

The #Lionesses have their legacy 🦁❤️#BBCFootball #IWD2023 pic.twitter.com/ov43YKPu6t

— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) March 8, 2023