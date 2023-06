Le fils de Galtier arrive comme adjoint à Toulouse

Enfin un Galtier qui a un banc pour cette saison.

Le Téfécé vient d’annoncer l’arrivée de Jordan Galtier en tant qu’entraîneur adjoint ce mercredi. Le fils de Christophe arrive en provenance d’Ajaccio et vient ainsi renforcer le staff de Carlos Martinez, intronisé entraîneur des Violets le 14 juin dernier. Le natif de Villeneuve-d’Ascq occupait déjà le même poste à l’ACA depuis juillet 2021, sous les ordres d’Olivier Pantaloni. Avant cela, l’homme de 34 ans a entraîné au sein du centre de formation (U17, U19) du club.

Après l'arrivée de Pol Garcia Calduch, le staff de Carles Martinez Novell enregistre ce matin la signature d'un nouvel entraîneur adjoint, Jordan Galtier ✍️ Bienvenue sous nos couleurs 🤝 — Toulouse FC (@ToulouseFC) June 28, 2023

Avec les Rouge et Blanc, Galtier aura connu la montée en Ligue 1, suivie d’une descente cette saison. Jordan Galtier a connu une éphémère carrière en tant que joueur professionnel : il a joué dans les centres de formations d’Auxerre et de Bordeaux et quelques matchs avec Arles Avignon en Ligue 2. Le technicien a également dirigé le Lège Cap-Ferret, en National 3, de 2016 à 2018.

Reste à se faire un prénom à présent.

