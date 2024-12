Un président de D1 bosnienne vire tous ses joueurs et son entraîneur

Un move qui n’existe même pas sur Football Manager.

Le FK Sloboda Tuzla, lanterne rouge du championnat bosnien avec seulement deux petits points à la mi-saison, traverse une crise majeure. Face à cette situation, le président du club, Azmir Husić, a pris une décision radicale, comme raconté par le média local Klix : virer tous les joueurs ainsi que l’entraîneur, Zlatan Nalić.

Une situation financière très compliquée

« Hier a été l’un des jours les plus difficiles pour moi, car j’ai dû annoncer aux joueurs qu’ils ne faisaient plus partie du club. Nous avons libéré tout l’effectif, et j’avais déjà rencontré l’entraîneur Nalić pour mettre fin à notre collaboration », a expliqué Husić. Élu président début octobre par l’assemblée du club, le dirigeant s’est retrouvé face à une situation financière très délicate. Il a confirmé, au passage, que le compte bancaire du club était toujours bloqué, ce qui complique un peu plus le fonctionnement quotidien.

Il n’est cependant pas encore question de mettre la clé sous la porte, à 16 journées de la fin du championnat. La direction serait déjà en train de recruter de nouveaux joueurs et de bâtir une nouvelle équipe. « Je suis convaincu que nous pouvons former une meilleure équipe que celle qui n’a pris que deux points, même en recrutant uniquement dans le canton de Tuzla ou en Première Ligue de la Fédération de Bosnie », a-t-il ajouté.

Le Bordeaux local, en quelque sorte.

En Bosnie, un chien s’offre un petit pont en plein match