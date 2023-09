L’ancien gardien de l’Islande Hannes Halldórsson raconte sa vie de metteur en scène

Qui a dit que les joueurs de foot étaient des acteurs ?

Vous vous souvenez peut-être de Hannes Halldórsson pour ses parades sous le maillot de la sélection islandaise, ou pour son penalty arrêté face à Lionel Messi et l’Argentine lors de la Coupe du monde 2018, apprenez désormais à connaître le réalisateur. Pendant de longues années, celui qui a galéré pour atteindre le plus haut niveau pro a tenté de faire cohabiter football et cinéma dans sa vie, ses deux passions. Obligé de mettre le grand écran au second plan à partir de 2016, Halldórsson a raconté à So Film sa relation avec la caméra, et comment il a réussi à revenir à ses premières amours au moment du Covid : « C’était maintenant ou jamais, parce que cette année-là, il y avait la possibilité d’obtenir une subvention. » Et son scénario ne trahit pas ses références, bercées au « cinéma hollywoodien ». Alors que son film, Cop Secret, raconte l’histoire d’un flic hyperviril et macho qui tombe petit à petit amoureux de son coéquipier, il a dû s’adapter à l’humour en vogue en Islande, tout autant qu’à des contraintes budgétaires importantes : « Nous l’avons tourné en 19 jours avec 800 000 dollars » , ainsi qu’à un emploi du temps déjà archirempli par son métier de footballeur : « Parfois, on commençait la journée à 4 heures du matin pour pouvoir ensuite terminer avant 16 heures. Ensuite, je me changeais dans la voiture et je roulais tout droit à l’entraînement. Il m’est même arrivé de tourner un jour de match. »

S’il a détesté le contre-pied tout au long de sa carrière, Halldórsson a décidé de le faire vivre à ses coéquipiers, qui ignoraient jusqu’ici tout de son plan, car il travaillait dans le secret. Une avant-première « VIP » selon le principal intéressé, qui n’a pas empêché les siens de remporter le championnat national à l’issue de la saison. Et malgré de nombreux retours positifs, l’ancien gardien ne s’attendait certainement pas à être invité au Festival international du film de Locarno. Une présence qui l’a presque mis mal à l’aise : « Quand je suis invité en festival, je ne me sens pas à ma place, je ne peux pas rivaliser avec les cinéphiles qui ont tout vu. » Nul doute que, comme avec la sélection islandaise, il trouvera vite un moyen de se sentir à sa place au milieu du gratin du cinéma. Évidemment, le dernier numéro de So Film est disponible en kiosque ou sur internet.

Peut-être qu’après avoir détourné un penalty de Lionel Messi, il dirigera un jour Bruce Willis.

Qualifs Euro 2024 : La Slovaquie s'amuse, le Pays de Galles et l'Islande victorieux