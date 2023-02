L’allergie aux entraînements d’Eden Hazard à Chelsea

« Je suis dans le jardin d’Eden, je suis à Stamford Bridge », disaient un temps les rappeurs.

Mais dans un entretien accordé au Daily Mail, Jon Obi Mikel, ancien joueur de Chelsea et coéquipier d’Eden Hazard chez les Blues, a dévoilé les jolies frasques du Belge, notamment liées à son hygiène de vie. « Eden est le footballeur le plus paresseux que je n’ai jamais vu. » Le milieu de terrain nigérian, désormais retraité, a notamment évoqué l’allergie aux entraînements de son meneur de jeu. « Il ne s’est jamais entraîné ! Mais quand arrivait le week-end, il se transformait, et sortait des prestations incroyables en match. Et quand on le retrouvait dans le vestiaire après les rencontres, il nous disait : “Vous voyez les gars, je n’ai pas besoin de forcer.” »

Des performances remarquables pour Hazard, souvent autorisé « à faire ce qu’il voulait » à en croire le Super Eagle. « La veille des matchs après le dîner, il restait à table pendant 20 minutes, une demi-heure, à se goinfrer de riz au lait. Ce mec adore la nourriture. » Critiqué pour son manque d’implication et ses blessures à répétition depuis son arrivée au Real Madrid à l’été 2019, Eden Hazard a pourtant surpris Obi Mikel, le trouvant « beaucoup plus affûté qu’à Chelsea. »

Allez dire ça aux supporters madrilènes.