L’Ajax éliminé par l’USV Hercules, club de quatrième division

Le combat des Dieux tournent à l’avantage d’Hercule.

On pensait que l’Ajax Amsterdam était enfin soigné après un début de saison chaotique. Remonté à la cinquième place d’Eredivisie, le club ajacide a finalement lourdement chuté ce jeudi au deuxième tour de coupe nationale sur la pelouse de l’USV Hercules (3-2), pensionnaire de quatrième division néerlandaise. C’est la première fois de leur histoire que les Lanciers perdent face à un club amateur.

L’équipe d’Utrecht s’est permis de faire la course en tête durant la majeure partie de la rencontre. Après avoir longtemps mené 2-0, les joueurs de D4 ont vu leurs adversaires recoller au score dans les dix dernières minutes, par Brian Brobbey (83e) et Chuba Akpom (89e). Héroïque, l’USV Hercules est de nouveau passé devant grâce à son défenseur Mats Grotenbreg (90e+3) pour signer, sur le gong, l’un des plus grands exploits de l’année.

Il est grand temps que Georges Mikautadze signe à Metz.

Ajax-AEK : trois stewards agressés par des supporters grecs