Eliminé de la coupe par une D4, l’Ajax rembourse ses supporters

L’Ajax vit décidément une saison bien compliquée. Le club d’Amsterdam a en effet été sorti de la coupe des Pays-Bas par l’USV Hercules, pensionnaire de la quatrième division néerlandaise, ce jeudi. Au lendemain de cette désillusion, le club a tenu à s’excuser, par mail, auprès de ses 325 supporters ayant fait le déplacement. « En raison de la mauvaise performance de notre équipe, vous avez sans aucun doute vécu le match Hercules-Ajax douloureusement. Nous partageons cette douleur et avons profondément honte », peut-on lire dans le message envoyé.

“Due to the failure of our team, you have undoubtedly experienced the match as painful. We share that pain and are deeply ashamed.”

AJAX REFUNDS TRAVELING SUPPORTERS AFTER LOSING IN KNVB CUP TO FOURTH-TIER SIDE HERCULES. pic.twitter.com/OFOal7JixH

— Men in Blazers (@MenInBlazers) December 22, 2023