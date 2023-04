Bleues : La première liste d'Hervé Renard, avec des retours

Hervé Renard rappelle sa nièce.

Ce vendredi 31 mars, le nouveau sélectionneur a présenté sa première liste officielle à la tête de l’équipe de France féminine, pour le rassemblement d’avril – le dernier avant le Mondial en Océanie (20 juillet au 20 août). Wendie Renard, qui a mené la fronde pour provoquer le départ de Corinne Diacre, et avait annoncé se mettre en retrait des Bleues jusqu’à nouvel ordre, est dans la liste, tout comme la meilleur buteuse de l’histoire des Bleues Eugénie Le Sommer, anciennement bannie. La Lyonnase Amel Majri (devenue maman en 2022) et la milieu du FC Fleury Léa Le Garrec (plus apparue avec l’équipe de France depuis 2017) sont également de retour. Blessées, Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani et Amandine Henry sont absentes, mais pourraient être prochainement rappelées, a indiqué Renard. Sarah Bouhaddi, qui a mis sa carrière internationale en pause depuis 2020 mais avait laissé ouvert la porte à un retour en bleu récemment, n’est pas sélectionnée pour ce rassemblement.

La liste des Bleues d’Hervé Renard :

Gardiennes : Mylène Chavas (Girondins de Bordeaux), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus), Constance Picaud (Paris Saint-Germain)

Défenseures : Selma Bacha (Olympique Lyonnais), Estelle Cascarino (Manchester United), Hawa Cissoko (West Ham), Elisa De Almeida (Paris Saint-Germain), Magou Doucouré (Stade de Reims), Sakina Karchaoui (Paris Saint-Germain), Maelle Lakrar (Montpellier), Eve Perisset (Chelsea), Wendie Renard (Olympique Lyonnais).

Milieux de terrain : Kenza Dali (Aston Villa), Laurina Fazer (Paris Saint-Germain),Grace Geyoro (Paris Saint-Germain), Oriane Jean-François (Paris Saint-germain), Léa Le Garrec (Fleury), Amel Majri, (Olympique Lyonnais), Sandie Toletti (Real Madrid)

Attaquantes : Viviane Asseyi (West Ham), Sandy Baltimore (Paris Saint-Germain), Kessya Bussy (Stade de Reims), Delphine Cascarino (Olympique Lyonnais), Eugénie Le Sommer (Olympique Lyonnais), Ouleymata Sarr (Paris FC)

Des choix forts, des retours, des confirmations ! Découvrez la 𝙥𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚̀𝙧𝙚 𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 du nouveau sélectionneur @Herve_Renard_HR 🔥#FiersdetreBleues pic.twitter.com/y3cOMFKAXH — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) March 31, 2023

Au programme, donc : deux matchs amicaux face au Canada et à la Colombie, les 7 et 11 avril prochains.

Échec de la candidature française pour le prochain Euro féminin ?