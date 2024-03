La LFP se réjouit d’une attractivité record pour la Ligue 1 et la Ligue 2

La publicité pour trouver un acheteur des droits TV continue.

La LFP et Foot Unis ont révélé ce mardi les résultats de leur enquête annuelle réalisée avec l’entreprise de sondages IPSOS au sujet de l’intérêt général pour le ballon rond. En dehors du fait que le foot reste le sport numéro un dans le cœur des Français, avec 46% de la population intéressée, l’enquête souligne le fait que les deux premières divisions n’ont jamais suscité autant d’attractivité. 36% des Français s’intéressent ainsi à la Ligue 1, contre 23% pour la Ligue 2, devançant ainsi tous les autres championnats étrangers. On remarque notamment une passion grandissante chez les femmes : 26% d’entre elles sont intéressées par la Ligue 1, 36% par le football en général, ce qui en fait le sport le plus suivi par la gent féminine.

Le sondage met aussi en avant que trois Français sur dix se disent supporters d’un club des deux premières divisions, ce qui représente environ 18 millions de personnes à travers l’Hexagone. « Dans la lignée des affluences record de mi-saison, ces chiffres confirment l’engouement sans précédent pour les championnats et l’ensemble des clubs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT cette saison », a conclu la Ligue à la fin de l’enquête.

Pas même un petit chiffre sur l’intention de vote des Français pour Kylian Mbappé aux prochaines élections ?

Voici les 5 pires sponsors de l'histoire des maillots de foot français