La France sacrée championne du monde des quarts de finale

Enfin un trophée pour l’équipe de France féminine.

Grâce à leur nette victoire sur le Maroc (4-0) mardi, les Bleues ont décroché leur billet pour les quarts de finale, et un nouveau record par la même occasion. Ainsi, l’équipe de France est la seule sélection à avoir atteint les quarts de chaque édition du Mondial et de l’Euro sur les quinze dernières années. Depuis 2007, dernière année où la France s’est vautrée en qualifications (c’était pour la Coupe du monde en Chine), elle a toujours fait partie des huit meilleures équipes de la compétition.

15 – La France est la seule équipe à avoir atteint les quarts de finale de toutes les éditions de l'EURO et de la Coupe du Monde ces 15 dernières années. Constance. pic.twitter.com/1DQZgeLC1f — OptaJean (@OptaJean) August 8, 2023

Bien lancée pour réaliser une épopée en Australie et Nouvelle-Zélande, la bande d’Hervé Renard veut surtout briser le plafond de verre de cette équipe. Car la France peine souvent à aller plus loin que ces quarts de finale. En Coupe du monde, les Bleues ont échoué deux fois à ce stade et n’ont connu qu’une seule demi-finale, en 2011. En championnat d’Europe, le bilan n’est pas plus flatteur : une défaite en demie en 2022 et trois en quarts auparavant.

Ça en bouche quand même un coin aux Allemandes.

Eugénie Le Sommer établit un nouveau record