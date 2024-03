La fédération camerounaise écarte 62 joueurs pour fraude sur l’âge, dont Wilfried Nathan Douala

Contrairement à certains, le Cameroun accepte de parler d’âge.

Selon les informations d’Actu Cameroun, la fédération camerounaise de football a déclaré 62 joueurs inéligibles pour les play-offs du championnat national. En cause : une fraude sur l’âge, qui gangrène déjà le football camerounais depuis de nombreuses années. Parmi les concernés, on compte Wilfried Nathan Douala, milieu de terrain de Victoria United ayant été sélectionné avec les Lions indomptables à la dernière CAN, désormais suspendu pour double identité. Le joueur faisait déjà l’objet de soupçons prononcés, lui qui affirme être âgé de dix-sept ans.

🔴 OFFICIEL ! Wilfried Nathan Douala (Victoria United) est sélectionné pour la Coupe d'Afrique des Nations. 🦁🇨🇲 pic.twitter.com/HQhhe9VYw5 — AllezLesLions (@AllezLesLions) December 28, 2023

Les pays d’Afrique subsaharienne connaissent malheureusement régulièrement des polémiques liées à des falsifications de documents concernant l’âge des joueurs. Depuis 2016, la FIFA a démocratisé la « wrist examination », une IRM du poignet censée détecter le développement osseux du joueur et établir une corrélation avec son âge périodique (enfant, adolescent, adulte). En janvier 2023, la fédération camerounaise avait suspendu 21 de ses 30 internationaux U17 sélectionnés pour un tournoi qualificatif à la CAN de la même catégorie.

Quel coup de vieux…

