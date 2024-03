Mbappé a « bien des problèmes », en voici 99

« J’ai bien des problèmes, mais le coach n’en est pas un », a lancé Kylian Mbappé ce mardi après la victoire du PSG face à la Real Sociedad (1-2). On a donc dressé la liste des 99 problèmes de Mbappé.

Par Léo Tourbe, avec la rédaction de So Foot le Mercredi 06 Mars à 17:00 Article modifié le Mercredi 06 Mars à 16:28

1/ Le Paris Saint-Germain.

2/ Sa baisse de salaire la saison prochaine.

3/ Sa future concurrence avec Vinícius, à gauche.

4/ Son apprentissage du « Vol du Bourdon », de Nikolaï Rimski-Korsakov, à la flûte traversière.

5/ Les relances de Gianluigi Donnarumma.

6/ Le rendement de Randal Kolo Muani.

7/ Son amitié avec Emmanuel Macron ternie par son départ de Paris.

8/ Le choix de sa baraque à Madrid. Exposition plein sud, et rien d’autre.

9/ La destination de ses vacances.

10/ Les entraînements avec Thierry Henry.

11/ Ses 0 coup franc marqué en carrière.

12/ Sa prochaine teinture.

13/ Son futur voyage en Algérie.

14/ Son futur voyage au Cameroun.

15/ Le marabout de Paul Pogba.

16/ Le football, qui a changé.

17/ Racheter des timbres pour envoyer des lettres au PSG.

18/ Sa place dans le bus du Real Madrid.

19/ Son numéro au Real Madrid.

20/ Les Pays-Bas à l’Euro.

21/ L’Autriche à l’Euro.

22/ Les finales de Ligue des champions.

23/ La suspension de son meilleur pote pour le quart de finale de C1.

24/ Trouver un lieu pour fêter son anniversaire.

25/ Les crampons de Lilian Brassier.

26/ Le public de Francis-Le Blé.

27/ La crainte de voir Pierre Lees-Melou l’éclipser à l’Euro.

28/ Les sièges trop étroits de Louis-II.

29/ Les multiples demandes d’interview de la part de So Foot (réponds nous, s’il te plaît).

30/ La trentaine qui approche.

31/ La main gauche de Yann Sommer.

32/ Les tirs au but de Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni.

33/ Qu’on lui parle d’âge.

34/ Quand on n’est pas content et qu’il ne met pas de triplé.

35/ Plus Nice.

36/ Plus Neymar.

37/ Plus Messi.

38/ Le cyborg, Erling Haaland.

39/ Trouver un club à Ethan.

40/ Rédiger son mail de refus pour Fort Boyard.

41/ Faire sa liste des 23 pour l’Euro.

42/ Ne plus être président de son club.

43/ L’inflation en Espagne.

44/ Sa future apparition obligatoire dans l’émission d’Aurélien Tchouaméni.

45/ La jalousie d’Antoine Griezmann.

46/ Trouver un bon VPN pour l’Espagne.

47/ Réaliser les minima pour le 100m des JO.

48/ Boycotter la Ligue 1 parce que McDo, c’est pas éthique.

49/ Savoir combien de buts il marquera contre la Real Sociedad l’année prochaine.

50/ Croiser Jordi Alba dans la rue pour de vrai.

51/ Les relances incessantes de Piqué pour qu’il joue la King’s League.

52/ La gougoutte dans le caleçon après avoir fait pipi.

53/ Le retard dans la réalisation de son documentaire.

54/ Atteindre les 200 buts en Ligue 1

55/ Passer son permis bateau.

56/ Les retards du bus 351 pour rentrer jusqu’à Bondy.

Bus 351 j’avais oublié comme le trajet est long pour bondy — 🧜🏻‍♀️ (@m___276) November 21, 2020

57/ Les gens qui pensent qu’il est né à Bondy.

58/ Le méchant Bruno Irles qui a dit des choses dures sur lui.

59/ La réactualisation pour la prime d’activité.

60/ La batterie de son iPhone qui ne tient plus.

61/ La montée des extrêmes.

62/ Un colis abandonné à l’aéroport de Roissy.

63/ La panne des applications Meta.

64/ Trouver la réponse à cette foutue question : L’être peut-il se connaître lui-même et connaître ce qui l’entoure ?

65/ L’augmentation drastique du prix des mousses au chocolat Marie Morin.

66/ The possible reelection of Donald Trump.

67/ L’armée numérique du PSG.

68/ La circulation à Paris pendant les JO.

69/ Christopher Wooh.

La belle statistique dénichée par l'adorable @BaronJerem sur Transfermarkt ➡️ ils sont 4 à ne jamais avoir perdu contre Mbappé en l'ayant croisé 4 fois ou plus : Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Isco et… Christopher Wooh. #SRFC pic.twitter.com/CSIye8L0na — Clément Gavard (@Clem_Gavv) March 6, 2024

70/ Public, Closer & Voici.

71/ « Lottin » qu’il a perdu au milieu de ses cartons lors de son déménagement de Monaco à Paris.

72/ Le fait que la moitié du pays ne sache pas prononcer son nom, malgré les efforts d’Elise Lucet.

73/ Le sachet de thé qu’il ne sait jamais où poser une fois qu’il a infusé.

74/ …et donc ses thés trop infusés.

75/ Son acné tardive.

76/ Les travaux de refondations de sa maison pour pouvoir supporter le poids de son énorme armoire à trophées.

77/ Ce putain de robinet qui goutte dans la salle de bain du rez-de-chaussée.

78/ S’il a fermé le gaz.

79/ Ceux qui insultent Zinédine Zidane.

80/ Que les finales NBA tombent pendant l’Euro.

81/ Ses stats sur FC24.

82/ Trouver une nouvelle célébration.

83/ Voir Messi encore gagner le Ballon d’or.

84/ Les tweets douteux de Winamax.

85/ Être à l’heure aux combats de Cédric Doumbè.

86/ Les Pessi.

87/ La conduite parfois rugueuse de son chauffeur.

88/ Les comptes « Kylian Mbappé » qui font gagner des iPhones.

89/ Le rôle de pivot.

90/ Szymon Marciniak.

91/ Le Qatar.

92/ Tout le monde lui demande son maillot, donc il n’en a plus pour lui.

93/ Ne pas savoir exactement combien il va gagner à la fin du mois.

94/ Ne pas pouvoir aller à la boulangerie.

95/ Qu’on l’appelle Kyky, et pas Kyk’s.

96/ Quand quelqu’un écrit « on ne me parle pas d’âge » sans lui verser de royalties.

97/ Savoir si le PSG va continuer à lui souhaiter son anniversaire.

98/ Les caméras d’« El Chiringuito » braquées sur lui H24.

99/ Le futur entraîneur du Real.

