La 150e rugissante de Jan Vertonghen

Les comptes sont ronds, une fois !

A l’occasion du match entre la Belgique et l’Estonie mardi soir (5-0), les Diables Rouges ont pu célébrer le bel accomplissement de leur capitaine et recordman de sélections, qui a atteint, pour la première dans l’histoire de la Belgique, le cap des 150 matchs joués sous le maillot de l’équipe nationale. Et pour compléter le tout, le défenseur s’est même mué en buteur pour la 10e fois de sa carrière en sélection, sur corner, et dès la quatrième minute.

Beyond proud #150 ❤️🇧🇪 — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) September 13, 2023

Aujourd’hui capitaine d’Anderlecht, l’ancien joueur de Tottenham ou de l’Ajax continue dans son pays, pour une fin de carrière jusqu’ici réussie. Il devrait voir son nombre de sélections augmenter d’ici à l’Euro 2024, pour porter son record encore un peu plus haut. Son dauphin actuel, Alex Witsel, pointe aujourd’hui à 20 longueurs et il semble difficile de l’imaginer le rattraper un jour, puisqu’il n’est plus appelé par Domenico Tedesco en sélection.

150 sélections et pas un seul trophée, c’est pas foufou non plus…

La Belgique fait le boulot contre l'Estonie