Record de longévité pour Jan Vertonghen !

Avec son CSC qui a qualifié la France pour les quarts de finale de l’Euro (1-0), le défenseur central d’Anderlecht est devenu le Belge à inscrire un « autogoal » – comme on dit outre-Quiévrain – dans une grande compétition internationale. Selon Opta, jamais un Diable rouge n’avait marqué contre son camp lors d’une Coupe du monde ou un Euro.

A 37 ans et 68 jours, l’ancien de Benfica et de Tottenham est également le joueur le plus âgé à marquer un but contre son camp à l’Euro – toutes sélections confondues – et le deuxième plus vieux à le faire dans un tournoi majeur après le Russe Sergey Ignashevich contre l’Espagne en huitièmes du Mondial 2022.

Il peut remercier Randal Kolo Muani.

