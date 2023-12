Klopp se paie encore un arbitre

Jürgen Klopp ne serait donc jamais content ?

En déplacement à Burnley hier, Liverpool s’est imposé (0-2) et en a profité pour s’asseoir sur le siège de leader de Premier League. Ce qui n’a pas empêché Jürgen Klopp de revenir sur le but refusé à Harvey Eliott à la 55e minute. Alors que Liverpool ne menait que d’un but après avoir assiégé les Clarets pendant toute la première période, Harvey Eliott est venu doubler la mise en reprenant en une touche un centre venu de la droite.

Jurgen Klopp on Harvey Elliott’s disallowed goal:

"Only somebody who never played football could make this an offside decision." pic.twitter.com/e1ty2Zhx5f

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) December 26, 2023